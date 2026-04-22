ਕਣਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...

ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 9 ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

CHECKPOINTS AT 9 PLACES IN PUNJAB
ਕਣਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਏ ਨਾਕੇ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 22, 2026 at 4:18 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਹਾੜੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਆਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 9 ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ (ETV Bharat)

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ?

ਬਠਿੰਡਾ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡੂੰਮਵਾਲੀ ਵਿਖੇ, ਚੱਕ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਕ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ, ਸੇਖੂ ਤੋਂ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ਵਿਖੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਥੇਹਾ ਵਿਖੇ, ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ ਤੋਂ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ ਵਿਖੇ, ਕਣਕਵਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਣਕਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਗਿਆਨਾ ਤੋਂ ਤਖਤਮਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗਿਆਨਾ ਵਿਖੇ, ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਪਿੰਡ ਗਾਟਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗਾਟਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।



ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੂੰਮਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

"ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਰਮ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਭਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਪ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" - ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

CHECKPOINTS AT 9 PLACES IN PUNJAB
ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਫਰਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"


ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਈ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।"


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

CHECKPOINTS AT 9 PLACES IN PUNJAB
ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

