ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ PG ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸਬਕ ? ਪੀਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਧਿਆਨ, ਜਾਣੋ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ PG ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : September 11, 2026 at 4:50 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ PG ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ PG ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ, ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਜੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਜੀ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪੀਜੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੀਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
"ਪੀਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।" - ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕ
ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
"ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕ
"ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਪੀਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੀਜੀ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੀਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।'
"ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੀਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"- ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕ
ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ-
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।
"ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਆਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।'
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