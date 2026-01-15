ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 15, 2026 at 5:33 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 2 ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਐਸਆਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮੇਡ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਗਨ ਵਾਸੀ ਹਮੀਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਗਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 307 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਘੋਗਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੱਕ ਵਜੀਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਬੀਬਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 01 ਕਿੱਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਲੋਕ 9 ਐਮ.ਐਮ. ਪਿਸਟਲ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਮੇਡ ਹੈ,ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2 ਕਿੱਲੋ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਡੀਆਈਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜੱਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਏਜੰਟ ਹਾਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉੇਂਦਾ ਨਸ਼ਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਜੀ ਇਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਦਿੱਟਾ (ਹੈਰੋਇਨ) ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਏਜੰਟ ਹਾਜੀ ਵੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਪ ਭੇਜ ਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਚਿੱਟਾ (ਹੈਰੋਇਨ) ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਡਟੇਲ ਕਢਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੋਣਗੇ।