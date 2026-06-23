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ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਢਾਇਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਈ ਮਾਮਲੇ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

bulldozer Action on drug padler house
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਢਾਇਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 23, 2026 at 4:51 PM IST

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ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ (ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ) ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਸਕਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ (Etv Bharat)

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ (ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ) ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੋੜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜ ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।'

ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਐਸ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 5-7 ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'

bulldozer Action on drug padler house
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ (Etv Bharat)



ਕਲਰਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਈਓ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਬਰਨਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ
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