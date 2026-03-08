ETV Bharat / state

ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਾਬੂ

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਝੂਠੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

BARNALA POLICE ACTION
ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 8, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (Etv Bharat)

"ਫਰਜ਼ੀ ਫਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਡਰਾਮਾ"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਮ ਮਿੱਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਬਾਗ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਮਿੱਤਲ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਉੱਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰੋਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਮ ਮਿੱਤਲ ਉੱਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬਗ਼ੈਰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਪਿਸਤੌਲ 315 ਬੋਰ, ਦੋ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਟੋਵਾ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਫਿਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਕਾਬੂ
GANG INVOLVED RANSOM CALLS ARRESTED
BARNALA NEWS
BARNALA POLICE ACTION

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

