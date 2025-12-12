ETV Bharat / state

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Barnala police arrest 3 accused with heroin
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 12, 2025 at 10:03 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Etv Bharat)

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 1 ਕਿਲੋ 39 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰੀ ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।‌ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਉਪਰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਚਿੱਟਾ ਪਦਾਰਥ (ਹੈਰੋਇਨ) ਅਤੇ ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲਾ ਚਿੱਟਾ ਪਦਾਰਥ (ਹੈਰੋਇਨ) ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ।"

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

  1. ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ (22 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ,ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਕਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ।
  2. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪਾ (24 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ।
  3. ਸੰਦੀਪ ਪੰਡਿਤ (20 ਸਾਲ)ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਨਾ ਪੰਡਿਤ, ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

