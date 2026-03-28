ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ।
Published : March 28, 2026 at 2:43 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ'
ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਜਾਂ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਰਾਜੀਵ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵਾਹਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਪ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" -ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾ ਆਵੇ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"