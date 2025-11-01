ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਣੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ 'ਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ
ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ।
Published : November 1, 2025 at 6:04 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਬਾਂਸਲ ਪੁੱਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਤਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ , ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ, ਮਾਤਾ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਵਿਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਦੀ।'
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ
ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ।" ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ' ਮੇਰੀ ਧੀ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ'
ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ?
ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਬਾਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਫਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੌਂਗਪੁਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਵਿਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। `