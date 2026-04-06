ਬਰਜਿੰਦਰ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ “ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ” ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਬਰਜਿੰਦਰ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ “ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ” ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਬਰਜਿੰਦਰ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Published : April 6, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 7:16 PM IST
ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ETV Bharat ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ...
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ “ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ” ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਗੰਠਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੜਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਪਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ।" ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ
"ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ'
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ।"
"ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ।
"ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਮਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪਰ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਸ-ਘਸ ਕੇ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਧੁੱਪਾਂ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ?"
"ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਜੱਜ ਇਹੀ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ।"
ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
"ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਛੱਡਣਗੇ ਪਾਰਟੀ"
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਨ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ।
"ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੋਗੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ।" ।" ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ
"ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ "ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ" ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ।
"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ“ਕਿੱਕਲੀ” ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਕਿੱਕਲੀ” ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ (4 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਆਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗੀ । ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ।"
ਕੌਣ ਹਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ?
ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।