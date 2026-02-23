ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ

ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ
Published : February 23, 2026 at 3:24 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਤਪਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਾਰਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਇਨ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਲੱਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।" - ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ
ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਬਣਨ ਦਾਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਰੋਧ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਡੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
"ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਕੇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।" -ਗੁਲਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ
ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਗੁਲਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਕੇਸ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਨ।
ਨੋ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਨੋ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਡੀਏਐੱਲਐੱਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੀਜਾ ਕਾਰਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।