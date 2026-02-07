ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 71 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਖ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।
ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਪਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਾਮ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
"ਮੇਰੀ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 48,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਆਮ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 9 ਮਹੀਨੇ 99 ਦਿਨ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਲ 1973 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁੜਗਾਂਓ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ 24000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ।" - ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਟਰੈਵਲਰ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਂਹੀ ਯਾਤਰਾ
ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਨਾ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 48,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ), ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂਦੇੜ) ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਗੇੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।" - ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਟਰੈਵਲਰ
ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ
ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ 'ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਨੂਰ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ' ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਰ?
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ।
"ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਾ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।" - ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਟਰੈਵਲਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਾਪੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।