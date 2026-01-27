ETV Bharat / state

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੜਤਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Bank employee strike
ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 27, 2026 at 5:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਟਿਆਲਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਰਨਾਲਾ/ਬਠਿੰਡਾ: ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਥੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਸਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। 21 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਵਸੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (5-ਡੇਅ ਵਰਕ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰਮ ਆਯੁਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰਮ ਆਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਵਸੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।"

24×7 ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਰਾਜੀਵ ਸਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 24×7 ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਯੂਪੀਆਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਵਸੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਬੀਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਦਿਵਸੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 24×7 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ।"

Bank employee strike
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਰਾਜੀਵ ਸਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਿਵਸੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਰਕ-ਲਾਈਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Bank employee strike
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਵੇਤਨ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 8 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਤਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਆਈਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐਫਬੀਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਐਮਓਯੂ ਅਤੇ ਜੌਇੰਟ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੇਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।"

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

Bank employee strike
ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"

Bank employee strike
ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

TAGGED:

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ
PUNJAB BANK EMPLOYEE STRIKE
BANK HOLIDAY LIST
BANK 5 DAY WORKING
BANK EMPLOYEE STRIKE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.