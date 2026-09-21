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ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ !

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਸੀ ਮਧੂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

labourer won Lottery
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2026 at 4:35 PM IST

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ਫਗਵਾੜਾ/ਬੰਗਾ : ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਗਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਸੀ ਮਧੂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ (ETV Bharat)

ਸਿੱਕਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਕਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।


ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਮਧੂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਧੂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੰਗਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਧੂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਟਿਕਟ

ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਧੂ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾ ਸਥਿਤ ਸਹੋਤਾ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਚਾਨਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

"ਮਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 6 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਗੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।"- ਸਾਗਰ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ



ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਧੂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਧੂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਬੰਗਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

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