ETV Bharat / state

ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

AMRITPAL MOTHER STOPPED AIRPORT
ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ ? (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 21, 2025 at 8:56 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ (ETV Bharat)

'ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ'

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।



'LOC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਣ'

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ LOC ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। "ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

'ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ'

ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

Last Updated : November 21, 2025 at 9:02 PM IST

TAGGED:

DELHI AIRPORT
MP AMRITPAL SINGH MOTHER
DELHI AIRPORT AMRITPAL MOTHE
AMRITPAL MOTHER BALWINDER KAUR
AMRITPAL MOTHER STOPPED AIRPORT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.