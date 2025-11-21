ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 21, 2025 at 8:56 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 9:02 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
'LOC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਣ'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ LOC ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। "ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
'ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ'
ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"