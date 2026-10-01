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ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਂ ਮਾਮਲਾ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ SGPC ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਨੂ ਨੇ SGPC ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਰਾਂ, ਵਾਹਨ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।

BAHRAIN WOMAN CASE
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2026 at 4:22 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਰਾਂ, ਵਾਹਨ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ SGPC ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ (Etv Bharat)

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਪੰਨੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਹਨ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਮੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ, ਸਫ਼ਰ, ਵਾਹਨ, ਤੇਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।

ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਨੂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।

ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ- ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੰਨੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

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ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
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