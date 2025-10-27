ETV Bharat / state

ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ੋਰ, 12 ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

FLOOD AFFECTED AREAS
ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 27, 2025 at 2:52 PM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ 12 ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਹੱਥੀ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਗੌਹਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭੱਗ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (ETV Bharat)


ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਯਤਨ

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਹਿਣ ਨੇ ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਗੌਹਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭੱਗ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਘਰ ਤਾਂ ਨੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ 18 ਕਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ

ਘਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 18 ਕਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਹਨ।"

"ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਐਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ (ਘਰ) ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਰੁਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।" -ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ

ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ " ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

