ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼- ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਕੈਪਸੂਲ।
Published : November 14, 2026 at 4:25 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
AAP ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬੱਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 75 ਐਮਜੀ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ 300 ਐਮਜੀ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ।"
Congress is the supplier. Pargat Singh has just admitted that pharmaceutical drugs (medical nasha) are being manufactured in Himachal Pradesh, right under the nose of the Congress government. While Punjab cracks down, Congress ruled Himachal keeps the supply running. Punjab's youth are their target.— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 11, 2026
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1,000-1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ 1,000-1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।" ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ (ਸਿਗਨੇਚਰ) ਕੈਪਸੂਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
The Medical Device Park in Himachal Pradesh was approved under a Central Government scheme. The Centre also approved ₹1,000 crore grants each for Bulk Drug Parks in Himachal Pradesh and Gujarat. Medical drug abuse is a concern in BJP-ruled states too, with cases of illegal medicine exports reported in Maharashtra. @AamAadmiParty must answer my real questions. Pregabalin (Signature) capsules were not completely prohibited under the NDPS Act. However, due to their misuse in excessive doses, @INCPunjab government imposed restrictions on their sale in Mansa, Sangrur and other parts of Malwa in December 2021. Why did these capsules start being sold openly again after @AamAadmiParty came to power? Who is behind their illegal sale, and who is protecting the medical drug mafia? Despite three FIRs registered between 2021 and 2023 against the person linked to Parminder Singh Jhota’s murder case for selling these restricted capsules, why was his licence not cancelled? @BhagwantMann ji, answer the people of Punjab: how are these capsules being sold, and who is responsible for stopping it? Stop twisting my statement. AAP must answer these questions. #DrugFreePunjab— Pargat Singh (@PargatSOfficial) November 11, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "2021 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?" ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 2021 ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇ ਇਹ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ।"
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਰਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।" ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਅਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।"
The Medical Device Park in Himachal Pradesh was approved under a Central Government scheme. The Centre also approved ₹1,000 crore grants each for Bulk Drug Parks in Himachal Pradesh and Gujarat. Medical drug abuse is a concern in BJP-ruled states too, with cases of illegal medicine exports reported in Maharashtra. @AamAadmiParty must answer my real questions. Pregabalin (Signature) capsules were not completely prohibited under the NDPS Act. However, due to their misuse in excessive doses, @INCPunjab government imposed restrictions on their sale in Mansa, Sangrur and other parts of Malwa in December 2021. Why did these capsules start being sold openly again after @AamAadmiParty came to power? Who is behind their illegal sale, and who is protecting the medical drug mafia? Despite three FIRs registered between 2021 and 2023 against the person linked to Parminder Singh Jhota’s murder case for selling these restricted capsules, why was his licence not cancelled? @BhagwantMann ji, answer the people of Punjab: how are these capsules being sold, and who is responsible for stopping it? Stop twisting my statement. AAP must answer these questions. #DrugFreePunjab— Pargat Singh (@PargatSOfficial) November 11, 2026
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"