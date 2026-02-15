ETV Bharat / state

ਹੁਣ ABHA ਐਪ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ! ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...

ABHA APP
ਹੁਣ ABHA ਐਪ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ! (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 15, 2026 at 5:33 PM IST

6 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ (ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ) : ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਭਾ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਐਕਸਰੇ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ABHA ਐਪ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ! ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਆਭਾ ਕਾਰਡ ?

ਆਭਾ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਏਬੀਡੀਐਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਭਾ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ਰੁਆਤ ?

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ABDM), 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖਾਤੇ (ABHA) ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਬੀਡੀਐਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ABHA ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ABHA APP
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ETV Bharat GFX)

ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਭਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ?

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਤੁਰੰਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅੜਚਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਆਭਾ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ

ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ

ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦਾ ਬਾਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਭਾ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੋਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।"

ABHA APP
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਆਭਾ ਆਈਡੀ (ETV Bharat GFX)

14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਭਾ ਕਾਰਡ

ਆਭਾ ਨੰਬਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਭਾ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ 14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਭਾ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ।

ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਣ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਆਭਾ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭ

ਆਭਾ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਨੁਸਖੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੇਰਵੇ, ਐਮਆਰਆਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਭਾ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ABHA APP
ABHA ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ (ETV Bharat)

"ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਡਾਕਟਰ ਡੈਸਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਪਲ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਭਾ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਸੰਦੀਪ ਗਰੋਵਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਰਿਤਿਕਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਬਾ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੋਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

"ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।" - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

"ਆਭਾ ਐਪ ਸਿਰਫ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਪਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ"

ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਭਾ ਐਪ ਸਿਰਫ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਪਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੋਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ABHA APP
ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ (ETV Bharat)

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਭਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਲਈ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

