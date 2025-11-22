ETV Bharat / state

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ, ਵੰਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਮਟ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Awareness traffic rules
ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ (Etv Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾਣ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜੇਸਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ (Etv Bharat)

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਮਰਾਜ ਰੂਪੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਯਮਰਾਜ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਯਮਰਾਜ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਯਮਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ "ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ।"

ਨਕਲੀ ਹੈਲਮਟ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹੈਲਮਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਦਾਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਿਚ ਚੁਭ ਕੇ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 100 ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਾਰਕ ਹੈਲਮਟ ਵੰਡੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ।"

ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।"

