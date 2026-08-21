ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕ, ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿੰਨਤਾਂ...

ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕ, ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿੰਨਤਾਂ...
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਾਇਆ ਵਸੂਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ
Published : August 21, 2026 at 5:10 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਆਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਆ ਜਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਿਆ।
ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆਟੋ ਚਾਲਕ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡੋਬਾ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
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