ਖੁਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਔਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ
ਔਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ। ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ।
Published : January 21, 2026 at 12:54 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ (ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ): ਮੋਬਾਇਲ ਅਸੈਸਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗੋਡ ਗਿਫਟਸ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਆਟਿਜ਼ਮ, ਸੀਪੀ, ਐੱਮਆਰ, ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਲੈੱਸ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੈਰਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ...
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ-ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਥੈਰਪੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ।"
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ , ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। - ਬੱਬਲ ਗਰਗ
ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ
ਬੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਬਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੱਬਲ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਥਰੈਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਬੱਬਲ ਗਰਗ
ਹੁਣ ਤੱਕ 70-80 ਬੱਚੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਗੋਡ ਗਿਫਟਸ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੀਪੀ, ਐੱਮ ਆਰ, ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਲੈੱਸ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਰੋਥਰੈਪੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਬਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਬਲ 70 ਤੋਂ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।- ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਟ੍ਰੇਨਰ
"ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500-1000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ"
ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੋਡ ਗਿਫਟਸ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੀਪੀ, ਐੱਮਆਰ, ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਲੈੱਸ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। - ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ
"ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ..."
ਅਕਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਦਨ ਵੀ ਹੌਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਘਰ ਅੰਦਰ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵੀ ਹੌਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। - ਅਕਸ਼ਰਾ, ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: