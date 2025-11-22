ETV Bharat / state

ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਚੀ–ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ

ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਚੀ–ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

road accident Ajnala
ਹਾਦਸਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਚੀ–ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 22, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਏਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਚਾਚੀ–ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਚਾਚੀ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ

ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਗੱਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਚੀ–ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਹਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਧਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

