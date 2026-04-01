ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ ਫਰਲੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : April 1, 2026 at 5:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮ ਸਟਾਰ ਐਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਐਮ ਸਟਾਰ ਈ ਐਪ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੈ ਐਮ ਸਟਾਰ ਐਪ ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ' ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਜੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ'
'ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਵਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ' ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।'
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੋਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।- ਕਿਰਨ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
'ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ'
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।'
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।'
'ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਦਮ'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਪ ਐਮ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਪ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।'
ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਏ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਕੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। -ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਆਸ
'ਹਾਈਟੈਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ'
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਬੇਹਦ ਹਾਈਟੈਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।