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ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ? ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Batala firing news
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 20, 2026 at 10:44 PM IST

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਲੋਹ ਚੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਚ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ (ETV BHARAT)

ਥਾਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੈਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੋਂ ਸੈਲਰ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸੈਲਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।"

"ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।"-ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ

ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਉਧਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

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ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ
ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ
ਬਟਾਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ
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