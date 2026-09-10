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ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਵਾਕਾ,ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ।

AMRITSAR BANK LOOT
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2026 at 4:37 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ETV BHARAT)

ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਟਲੀ ਵਾਰਦਾਤ

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਬੈਂਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗਾਹਕ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ’ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ।"

"ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸਰਪੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ।"-ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ

AMRITSAR BANK LOOT
ਬੈਂਕ ਚ ਵੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ (ETV BHARAT)

ਮੂੰਹ ਢਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਢਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਾਰਡ ਵੱਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।"

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"

AMRITSAR BANK LOOT
ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ (ETV BHARAT)

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫਰਾਰ ਹੋਏ।"

AMRITSAR BANK LOOT
ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ (ETV BHARAT)


ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।



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