ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ।
Published : November 27, 2025 at 12:10 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਫਗਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਰਾਜੂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਮਲਾਵਰ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਰਾਜੂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਦਾਗੀਆਂ ਹਨ।- ਦਿਲਜੀਤ ਰਾਜੂ,ਆਪ ਆਗੂ
'ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ "ਪੰਜ ਕਰੋੜ"
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ "ਰਾਜਾ ਕਾਲਾ ਗੈਂਗ" ਅਤੇ "ਪੰਜ ਕਰੋੜ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਐੱਸਪੀ ਮਾਧਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
'ਕਰੀਬ 23 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ'
ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਐੱਸਪੀ ਮਾਧਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹਾਂ । ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 23 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
ਦਿਲਜੀਤ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।- ਮਾਧਵੀ ਸ਼ਰਮਾ,ਐੱਸਪੀ
ਕੌਣ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਰਾਜੂ ?
ਦਿਲਜੀਤ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਫਗਵਾੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।