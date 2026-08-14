2024 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
2024 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ।
Published : August 14, 2026 at 7:43 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ (ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।" ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
"ਸਿੱਖ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"
ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਨਹਿੰਗ ਸਿੰਘ (ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
"ਨਹਿੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਹਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।"- ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ
ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ।"
👉 We had already been saying that the attack on Shiromani Akali Dal President S. Sukhbir Singh Badal was carried out as part of a well-planned conspiracy.— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) August 14, 2026
👉 Look at this weapon—it is so sharp and dangerous, which clearly indicates that the attack was carried out as part of a… pic.twitter.com/hB8lQCDfix
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ"
ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।