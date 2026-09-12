ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਕੋਚ

ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਕੋਚ
ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 12, 2026 at 2:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।"
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1900 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 400 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮੈਡਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
"ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"-ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਿਡਾਰੀ
ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਗੇਮਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਗੇਮਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ, 7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ, ਖੋਖੋ, ਅਥਲੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੋਚ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਐਮਐਲਏ...
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।"
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"