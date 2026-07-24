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ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਪਿੰਡ ਅਲੀਕੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

FEROZEPUR YOUTH MURDER
ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 4:40 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 4:48 PM IST

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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 15 ਤੋਂ 20 ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ (ETV BHARAT)

'ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਚਨ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'

"15 ਤੋਂ 20 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" -ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਕਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

Last Updated : July 24, 2026 at 4:48 PM IST

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