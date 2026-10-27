ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : October 27, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 2:40 PM IST
ਜਲੰਧਰ : ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ (27 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਛੇ-ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਚ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ 9ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ 6 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਚ
- 27 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ - ਸ਼ਾਮ 7:20 ਵਜੇ
- 29 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਚੀਨ - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
- 30 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
- 1 ਨਵੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
- 2 ਨਵੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ - ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ - ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਗਿੱਧਾ - ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ 'ਗਤਕਾ' ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪੰਜਾਬ 2026 ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਦੋ-ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਿਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ - 2011, 2016, 2018 (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜੇਤੂ), 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਲੁਨਬੁਈਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 1-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ - ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।