ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026 ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਾਂ-ਮੁਕਾਬਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਟੱਕਰ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਭਿੜਨਗੇ।
Published : November 5, 2026 at 11:11 AM IST
ਮੁਹਾਲੀ: ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026 ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 8-1 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਭਿੜਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ
ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ ਨੇ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਜੁਨ ਹਾਨ ਨੇ 9ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 9ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ (13ਵਾਂ ਮਿੰਟ), ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ (21ਵਾਂ ਮਿੰਟ), ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (21ਵੇਂ ਅਤੇ 25ਵੇਂ ਮਿੰਟ), ਅੰਗਦ ਬੀਰ ਸਿੰਘ (36ਵਾਂ ਮਿੰਟ) ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (54ਵਾਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8-1 ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਮੈਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 5-3 ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਕਾਜ਼ੂਮਾਸਾ ਮਾਤਸੁਮੋਟੋ, ਰਯੋਮਾ ਓਓਕਾ, ਸੁਬਾਸਾ ਤਨਾਕਾ, ਹਾਰੂਕੀ ਓਚਾਈ ਅਤੇ ਸੇਰੇਨ ਤਨਾਕਾ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਏਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇਮੀ, ਸ਼ੈਲੋ ਸਿਲਵਰੀਅਸ ਅਤੇ ਅਬੂ ਕਮਾਲ ਅਜ਼ਰਾਈ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਲਈ ਯੂਲਾਈ ਝਾਓ ਨੇ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਯਾਕੀ ਵਾਂਗ ਨੇ 18ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਚੋਂਗਕੋਂਗ ਚੇਨ ਨੇ 22ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਮਾਤਰ ਗੋਲ 48ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਾਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।" ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਦਿੱਗਜ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
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