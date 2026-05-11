ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ASI ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਸ਼ਾ ! ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਏਐੱਸਆਈ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ASI suspended for buying drugs
ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਇਆ ASI (@SandeepJakharpb)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 10:55 PM IST

ਅਬੋਹਰ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਲੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 112 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ।

"ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਦਨਾਮ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਰੋਡ, ਅਬੋਹਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।"- ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਵਿਧਾਇਕ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ! ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ! ਪਹਿਲਾਂ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਕਾਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ !"

ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 4-5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇਲਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ

ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 2'। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ, 'ਚਿੱਟੇ' ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।"

