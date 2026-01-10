ETV Bharat / state

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਘਨੌਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 10, 2026 at 6:18 PM IST

ਰੂਪਨਗਰ: ਘਨੌਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਐਸਆਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੂਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਦਿਵੇਦੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਰਾਰੀ ਨੂੰ ਘਨੌਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਘਨੌਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।

ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਏਐਸਆਈ

ਘਨੌਲੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:55 ਵਜੇ, ਉਹ ਘਨੌਲੀ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਏਐਸਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (File photo)

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਪਰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਨੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਐਸਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਦੇ ਬਰਾਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 106 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਘਨੌਲੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਘਨੌਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੋਹਣ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀ ਜਲਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

