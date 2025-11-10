ETV Bharat / state

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

FIRING ON ASI FEROZEPUR
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੇਡ 'ਤੇ ਗਏ ਏਐਸਆਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 7:49 PM IST

1 Min Read
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਇਸ ਕਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜੂ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ (ETV Bharat)

ਏਐਸਆਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ

ਐਸਪੀਡੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਥਾਣਾ ਕੁੱਲਗੜੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਾਜੂ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਉਸਦੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।"

ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਐਸਪੀਡੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ "ਐਸਆਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ

ਏਐਸਆਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੇਡ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। "

