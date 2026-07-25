"ਸਾਡਾ 2500 ਡਬਲ ਕਰੋ", ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਘੇਰੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।
Published : July 25, 2026 at 5:16 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ, ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ।
"ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ
"2500 ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ"
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸਾਡਾ 2500 ਰੁਪਏ ਡਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।"