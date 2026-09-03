'ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ', ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਿਓਹਾਰ ਖ਼ਾਸ ?

'ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ', ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਿਓਹਾਰ ਖ਼ਾਸ ?
5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਾਰੀਗਰ।
Published : September 3, 2026 at 5:59 PM IST
ਮੋਗਾ: ਗਣਪਤੀ ਮਹੋਤਸਵ (ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ (ਮੂਰਤੀਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਕਾਰੀਗਰ ਘੇਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਮੋਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਾਲਬਾਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ।
'ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ'
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਮ ਮਿੱਟੀ, ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਫਾਈ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।'
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਔਸਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਢੋਲ ਧਮਕੇ ਨਾਲ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਵੀਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਢੋਲ-ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੂਜਾ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'
ਹਰ ਤਿਓਹਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੀਗਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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