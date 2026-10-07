ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ
ਦਰੇਸੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 7:42 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 7:49 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 121 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਿਲ ਖ਼ਾਨ, ਸੁਹੇਲ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਆਗਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਲ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 121 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਂਸ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਿਲ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਂਸ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼
ਦਿਨ ਰਾਤ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨ ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਦੋਰਾਹਾ ਖੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਿਲ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਛਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ (ਨਾਭੀ) ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗਿਆੜੇ ਛੱਡੇਗੀ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪੁਤਲੇ ਲਈ ਕਾਲੇ, ਨੀਲੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਰੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
ਅਗਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ ਖੁਦ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੁਰਾਈ
ਆਕਿਲ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।