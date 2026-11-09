ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ 68 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ
ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ 68 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
Published : November 9, 2026 at 6:10 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ 68 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ 68 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਸਪਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਧ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 6 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ 21 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 6 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 6 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ 1 ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।"
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੰਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਾਈ ਗਈ ਜੋਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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