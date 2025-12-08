ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ,ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ,ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਨਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹਨ।
Published : December 8, 2025 at 11:12 AM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਨਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਣ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।
'ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ'
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਨਸ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।'
'ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, “ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।” ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ'
ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਪਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 103(1), 191(3), 190, 324(4) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।'
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਘੁੰਨਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।