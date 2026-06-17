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ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਇਕ ਲੇਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ, 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

SOLDIER MARTYRED IN LEH
ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 17, 2026 at 9:46 PM IST

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ਰੂਪਨਗਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਰਖ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਹ (ਲੱਦਾਖ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਰਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਦੇ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਰਖ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਇਕ ਲੇਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਸ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (Etv Bharat)

25 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

SOLDIER MARTYRED IN LEH
ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ (Etv Bharat)

"ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਸੀ"

ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਝੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੇਰr ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ।"

SOLDIER MARTYRED IN LEH
ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"

SOLDIER MARTYRED IN LEH
ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ (Etv Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਮਾਣ

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ।

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ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ
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ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ
SOLDIER SARABJIT SINGH OF RUPNAGAR
SOLDIER MARTYRED IN LEH

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