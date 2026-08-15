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ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਫੌਜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਧੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ।

ARMY MAN MURDERED WIFE
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2026 at 7:36 PM IST

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ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹੜਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਫੌਜੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰਾਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਧੀ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਪਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਜੀਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹੜਾ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

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ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ
HOSHIARPUR CRIME NEWS
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਕਤਲ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸਨੇਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ
ARMY MAN MURDERED WIFE

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