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ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ Live ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤਾ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ...

ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

DEBATE OVER DEVELOPMENT PROJECTS
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 16, 2026 at 3:31 PM IST

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ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੱਲੋਤਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ (Etv Bharat)

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੱਲੋਤਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

"ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਇਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੱਲੋਤਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ।"- ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮਗਰੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ"

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸੋ ਤੋਂ ਆਕੜ ਵਾਇਆ ਹੱਲੋਤਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 4 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਰ੍ਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"

"ਇਹ ਜਿਹੜ੍ਹੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।" - ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ

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TAGGED:

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ
FORMER MLA KULJIT NAGRA
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ
MLA ADVOCATE LAKHBIR SINGH RAI
DEBATE OVER DEVELOPMENT PROJECTS

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