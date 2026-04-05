ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 6:16 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸਐਚਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ'

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

“ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਦਿਓ ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ।'- ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ,ਏਐਸਆਈ

ਦੁਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਉੱਧਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਐਸਐਚਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ''ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।'

'ਕਸੂਰਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਐਕਸ਼ਨ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਐਸਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ।”

TAGGED:

FEROZEPUR POLICE VIDEO GOES VIRAL
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤਕਰਾਰ
POLICE OFFICER CLASH FEROZEPUR
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਟਕਰਾਅ
FEROZEPUR POLICE DISPUTE

