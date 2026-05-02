EXCLUSIVE: ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰ ਖੋਜ
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਵਿਆਸ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਂਚੀ ਸਪੂਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਗ਼ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।
Published : May 2, 2026 at 4:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ) : ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਾਇਣ ਵਿਆਸ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵਿਆਸ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1972 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2009 ਤੱਕ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਿਭੇਟਕਾ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਾਂਚੀ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਰਾਏਸੇਨ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜੈਨ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਟਾਨ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।"
ਡਾ. ਵਿਆਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ।
"ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਾਇਣ ਵਿਆਸ
'ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਾਵਲੀ' ਖੋਜ ਯਾਦਗਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'
"ਮੇਰੇ ਅਹਿਮ ਖੋਜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੈ 'ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਾਵਲੀ' ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਭੱਗ 120 ਫੁੱਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ। 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰੋਹਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" -ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਾਇਣ ਵਿਆਸ
"ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।"