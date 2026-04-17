ETV Bharat / state

EXPLAINER: ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?

ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ? ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।

Anti sacrilege Amendment bill 2026
"ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026"
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 17, 2026 at 7:28 AM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026", ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2008 ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ-

ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ (ETV Bharat)

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ "ਬੀੜ" (Bir) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ "ਸਰੂਪ" (Saroop) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਬੇਅਦਬੀ" ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Anti sacrilege bill 2025
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 (ETV Bharat/GFX Team)

ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।

  • ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਅਪਮਾਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ

ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ "ਟਰੈਕਿੰਗ" ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

Anti sacrilege bill 2025
SGPC ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? (ETV Bharat/GFX Team)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਦਾ:- ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (Unique ID)- ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ- ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ- ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ SGPC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਕਸਟੋਡੀਅਨ) ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 3B ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ (Sacrilege) ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚਾ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਧਾਰਾ 5(1): ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ। ਧਾਰਾ 5(2): ਸਿੱਧੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5(3) - ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (Conspiracy) ਰਚ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (Imprisonment for life) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Anti sacrilege bill 2025
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ (ETV Bharat/GFX Team)

ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ DSP ਜਾਂ ACP) ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ (Non-compoundable) ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 6A ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇ।

2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?

ਸਾਲ 2008 ਦਾ ਐਕਟ ਹੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀ।

  • 2008 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:

ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਸਤਿਕਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Anti sacrilege bill 2025
ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2008 ਕਾਨੂੰਨ? (ETV Bharat/GFX Team)
  • 2008 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

2026 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

ਜਿੱਥੇ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ 'ਛਪਾਈ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2026 ਵਾਲੀ ਸੋਧ 'ਸਜ਼ਾ' (ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ), 'ਜਾਂਚ' (DSP ਪੱਧਰ) ਅਤੇ 'ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' (Unique ID) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ "ਬੀੜ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ "ਸਰੂਪ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2008 ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ "ਨਿਯਮ" ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2026 ਦੀ ਸੋਧ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸਖ਼ਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

Anti sacrilege bill 2025
ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2008 ਕਾਨੂੰਨ vs ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਸੋਧ 2026? (ETV Bharat/GFX Team)

'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗੋ''- ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ

Anti sacrilege bill 2025
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ETV Bharat/GFX Team)

'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ'- ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੇ ਮਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ।

'BNS ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ'

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 298/299 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕੁਲਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?"

Anti sacrilege Amendment bill 2026
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ (ETV Bharat)

ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।"

3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ:

  • ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (2015-2016)

2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295-A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 295-AA ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  • ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (2018)

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018' ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ IPC ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Anti sacrilege bill 2025
ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ (ETV Bharat/GFX Team)
  • ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (2025)

2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2025' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ), ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?

ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

  • ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ: ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਹਨ।
  • ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ।
  • ਭਾਜਪਾ ਦਾ 1 ਮੈਂਬਰ: ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ।
  • ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ 1 ਮੈਂਬਰ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਹਨ।
  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਔਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
Anti sacrilege bill 2025
15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ (ETV Bharat/GFX Team)

15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 5 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 564 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2025' ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ (Action Taken Report) ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ)।

Anti sacrilege bill 2025
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ (ETV Bharat/GFX Team)

ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ)। ਸਮਵਰਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੰਗਲ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ)।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Anti sacrilege bill 2025
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ? (ETV Bharat/GFX Team)

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ "The Prevention of Offences Against Holy Scriptures Bill" ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (Criminal Law) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਪਰ, ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਬਾਈ ਐਕਟ (ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

TAGGED:

ANTI SACRILEGE BILL 2025
PUNJAB ASSEMBLY NEW BILL PASS
ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ
ANTI SACRILEGE LAW UPDATES
ANTI SACRILEGE AMENDMENT BILL 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.