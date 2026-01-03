ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਓਸਵਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ।
Published : January 3, 2026 at 11:02 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਤੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਓਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਨਐਸਐਸ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ।
1.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ 1.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਅਤਨੂ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ
ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ USDT ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22.12.2025 ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਨੂੰ 23.12.2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ., ਕਾਨਪੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 02 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 05.01.2026 ਤੱਕ 05 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।