ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲਾ, ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 20, 2026 at 9:43 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 1300 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
"ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 44000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਏਕੜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਗਾਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।" -ਡਾ. ਮੀਰਾ, ਮੁਖੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ
ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਗਾਸ ਮੱਛੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਮ ਮੱਛੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਮੱਛੀ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟਨ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾਸ ਮੱਛੀ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।