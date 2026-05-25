ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਬੋਲੇ- ਜੇਕਰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ ਤਾਂ...
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : May 25, 2026 at 3:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
"ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ"
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
"ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ"
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਪੀ ਜਸਕਿਰਨ ਤੇਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।"
"ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ।"
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਾਸਟਨਰ ਮੈਨੀਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਐਫਐਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਫਾਸਟਨਰਸ ਸਪਲਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੀਲ ਬਰੋਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵੈਰ ਮੈਨਫੈਕਚਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
