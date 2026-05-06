ਪੰਜਾਬ ’ਚ NRI ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ, ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮੰਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 6, 2026 at 4:55 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਅਨੀਤਾ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ?
ਸਹਿਮੀ ਐਨਆਰਆਈ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"
ਜਾਣਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰ
ਪੀੜਤ ਅਨੀਤਾ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੋਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਪੀੜਤ NRI ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਬੁਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"