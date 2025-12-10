ETV Bharat / state

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...

ELECTRICITY AMENDMENT BILL
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 10, 2025 at 5:29 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ (Etv Bharat)

'ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ'

ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਰੀਚਾਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

'ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ'

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ ਜਾ ਮਾੜੇ ਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦਲੋਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ'

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ:ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁ: ਨਕਦ ਢਾਹੇ ਘਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ। ਲੱਖ ਰੁ:ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।"

'ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ'

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲੂਆ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੋਰਨ ਕਰੇ ਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

